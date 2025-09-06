Рейд на заводі Hyundai у США: чому 475 працівників опинилися за ґратами

Понад 475 робітників заводу Hyundai у Джорджії було затримано у п'ятницю, 5 вересня, під час масштабного рейду Імміграційної та митної служби. Інцидент вже викликав занепокоєння Південної Кореї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.
Сотні працівників на заводі у Джорджії, що будується для виробництва акумуляторів для електромобілів Hyundai та Kia, були затримані під час масштабного рейду Імміграційної та митної служби США (ICE).
Операція призупинила будівництво і стала однією з найбільших одноосібних правоохоронних акцій в історії Міністерства внутрішньої безпеки (DHS).
За даними ICE, у п’ятницю було заарештовано близько 475 працівників, із яких приблизно 300 - громадяни Південної Кореї.
Hyundai Motor є південнокорейською компанією з численними міжнародними заводами. Завод у Джорджії є частиною найбільшої промислової інвестиції в історії штату, яку губернатор-республіканець Браян Кемп назвав "величезним поштовхом для економіки".
Рейд продемонстрував жорстку політику адміністрації Трампа щодо іммігрантів і показав, як масові депортації можуть впливати на бізнес, навіть коли Білий дім намагається стимулювати іноземні інвестиції.
"Кілька федеральних агентств, включно з ICE, ФБР та DEA, провели судово санкціоновану операцію, пов’язану з розслідуванням незаконного працевлаштування", - заявив спеціальний агент Стівен Шранк на брифінгу. За його словами, більшість затриманих утримуються у слідчому ізоляторі ICE у Фолкстоні, штат Джорджія, і багато з них є громадянами Південної Кореї.
Міністерство закордонних справ Південної Кореї висловило серйозну стурбованість через арешти своїх громадян, зазначивши, що економічна діяльність компаній, які інвестують у США, не повинна порушуватися.
"Економічні інтереси наших громадян не повинні страждати під час правоохоронних дій США", - заявив речник Лі Дже Вун.
Представники Hyundai-GA підтвердили повну співпрацю з владою та тимчасове призупинення будівельних робіт, водночас заявивши, що жоден із затриманих не був безпосередньо працівником автовиробника, який дотримується всіх законів. Виробництво електромобілів на майданчику не постраждало.
Завод є частиною інвестицій Hyundai у Джорджії на суму 12,6 мільярда доларів, включно з автомобільним заводом компанії, і входить до більших інвестицій південнокорейської компанії у промисловість США. Загальна вартість спільного підприємства Hyundai та LGES складає 4,3 млрд доларів, кожна компанія володіє 50% акцій.
Рейд викликав критику правозахисників, оскільки значна частина затриманих не є злочинцями.
Федеральним офіцерам допомагали департамент громадської безпеки Джорджії та державні патрульні, а операція стала ще одним показником складного балансу між забезпеченням національної безпеки та стимулюванням іноземних інвестицій у США.
