Рейд на заводі Hyundai у США: чому 475 працівників опинилися за ґратами

Сотні працівників на заводі у Джорджії, що будується для виробництва акумуляторів для електромобілів Hyundai та Kia, були затримані під час масштабного рейду Імміграційної та митної служби США (ICE).

Операція призупинила будівництво і стала однією з найбільших одноосібних правоохоронних акцій в історії Міністерства внутрішньої безпеки (DHS).

За даними ICE, у п’ятницю було заарештовано близько 475 працівників, із яких приблизно 300 - громадяни Південної Кореї.

Hyundai Motor є південнокорейською компанією з численними міжнародними заводами. Завод у Джорджії є частиною найбільшої промислової інвестиції в історії штату, яку губернатор-республіканець Браян Кемп назвав "величезним поштовхом для економіки".

Рейд продемонстрував жорстку політику адміністрації Трампа щодо іммігрантів і показав, як масові депортації можуть впливати на бізнес, навіть коли Білий дім намагається стимулювати іноземні інвестиції.

"Кілька федеральних агентств, включно з ICE, ФБР та DEA, провели судово санкціоновану операцію, пов’язану з розслідуванням незаконного працевлаштування", - заявив спеціальний агент Стівен Шранк на брифінгу. За його словами, більшість затриманих утримуються у слідчому ізоляторі ICE у Фолкстоні, штат Джорджія, і багато з них є громадянами Південної Кореї.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї висловило серйозну стурбованість через арешти своїх громадян, зазначивши, що економічна діяльність компаній, які інвестують у США, не повинна порушуватися.

"Економічні інтереси наших громадян не повинні страждати під час правоохоронних дій США", - заявив речник Лі Дже Вун.

Представники Hyundai-GA підтвердили повну співпрацю з владою та тимчасове призупинення будівельних робіт, водночас заявивши, що жоден із затриманих не був безпосередньо працівником автовиробника, який дотримується всіх законів. Виробництво електромобілів на майданчику не постраждало.

Завод є частиною інвестицій Hyundai у Джорджії на суму 12,6 мільярда доларів, включно з автомобільним заводом компанії, і входить до більших інвестицій південнокорейської компанії у промисловість США. Загальна вартість спільного підприємства Hyundai та LGES складає 4,3 млрд доларів, кожна компанія володіє 50% акцій.

Рейд викликав критику правозахисників, оскільки значна частина затриманих не є злочинцями.

Федеральним офіцерам допомагали департамент громадської безпеки Джорджії та державні патрульні, а операція стала ще одним показником складного балансу між забезпеченням національної безпеки та стимулюванням іноземних інвестицій у США.