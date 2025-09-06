Трамп ухвалив жорсткі заходи проти країн, що незаконно затримують американців

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, що дозволяє карати країни за незаконне утримання американців і запроваджувати санкції та обмеження на поїздки для захисту громадян США.

Адміністрація Дональда Трампа отримала нові повноваження для стримування іноземних держав від незаконного затримання громадян США та для захисту суверенітету країни.

Так, у п’ятницю в Білому домі Трамп критикував підхід свого попередника Джо Байдена до повернення незаконно затриманих громадян США, зазначивши, що він робив їх уразливими для ворожих урядів.

"Вони повинні поважати вашу країну. Вони поважають вас, і вони поважають вашу країну, вони її звільняють", - сказав Трамп, згадуючи також колишнього президента Барака Обаму.

Таким чином, підписаний Дональдом Трампом закон дозволяє тепер державному секретарю запроваджувати санкції проти країн-порушниць і обмеження на поїздки власників паспортів США до держав, які використовують захоплення американців для політичного впливу на Вашингтон.

За словами високопосадовців адміністрації, мета указу - підвищити ефективність дипломатії та запобігти утриманню американців проти їхньої волі.

Відомо, що адміністрація Трампа домоглася звільнення 72 американців, яких незаконно утримували за кордоном.

Новий указ за своєю концепцією нагадує визначення держав-спонсорів тероризму і спрямований на ті країни, які утримують американців з метою отримання політичного впливу. Він передбачає заходи, що включають санкції, обмеження на поїздки, контроль над експортом США, скорочення або припинення іноземної допомоги та конфіскацію активів.

Повернення американців на Батьківщину

Зазначимо, що і Трамп, і Байден раніше брали участь в обмінах ув’язненими, щоб повернути американців додому:

у 2022 році адміністрація Байдена звільнила зірку WNBA Брітні Грайнер в обмін на торговця зброєю Віктора Бута; Пізніше - ветерана морської піхоти Пола Вілана та інших громадян.

Після повернення на посаду Трамп домовився з Росією про звільнення американського вчителя Марка Фогеля, якого засудили за контрабанду медичної марихуани, назвавши це знаком "доброї волі".

Реакція на нову ініціативу Трампа

Ініціатива отримала підтримку від активістів, таких як Даян Фолі, мати журналіста Джеймса Фолі, захопленого в Сирії та загиблого від рук ІДІЛ у 2014 році.

Жінка закликала Конгрес прийняти Закон про протидію неправомірним затриманням, що дозволить державному секретарю визначати іноземні уряди як держави-спонсори незаконного утримання. За її словами, ці нові повноваження повинні дати зрозуміти, що участь у дипломатії заручників має серйозні наслідки для держав-порушниць.