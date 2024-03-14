Рейд добровольців у РФ. Синєгубов розповів, чи позначився він на Харківській області

Глава адміністрації заявив, що коментувати ураження об'єктів на території РФ не може, а характер та інтенсивність штурмових дій противника на Куп'янсько-Лиманському напрямку не змінилися.

"Днями було фактично повне затишшя, далі вони зараз знову відновилися. Ми це пов'язуємо з тим, що там проходять ротацію і відновлення підрозділи окупантів, які просто втрачають внаслідок ефективної роботи наших Збройних сил свою боєздатність", - сказав він.

Водночас Синєгубов відповів, чи не спостерігається стягування ворожих підрозділів до кордону РФ з Харківською областю з півночі.

"Щодо можливої концентрації військ на півночі нашої території на Бєлгородському напрямку, то ми таку концентрацію поки що не спостерігаємо, навіть у зв'язку з активністю їхніх внутрішніх певних історій", - додав начальник ОВА.

Ситуація на кордоні з РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Повідомлялося про захід добровольців у Курській та Бєлгородській областях.

Пізніше стало відомо, що добровольці взяли під контроль село Тьоткіно Курської області РФ. Пізніше інформацію було уточнено - бої за населений пункт тривають. За даними інтерактивної карти DeepStateMAP, на вечір 12 березня, добровольці могли зайняти більш ніж 40 кв. км російської території.

Пізно ввечері цього ж дня бійці легіону "Свобода Росії" все ж таки взяли під контроль населений пункт Теткіно в Курській області і заявили, що ця ніч буде непростою для ворога.

Вже зранку 14 березня мешканці Бєлгорода скаржаться на "прильоти". Тим часом російські ЗМІ заявили про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Як пишуть російські пропандисти, в районі населених пунктів Сподарюшино та Козинки (Білгородська область РФ) йде бій, застосовується бронетехніка і РСЗВ.

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