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Рейд добровольцев в РФ. Синегубов рассказал, сказался ли он на Харьковской области

Фото: начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов (facebook.com synegubov official)
Автор: Карина Левицкая

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области, которая состоит на фоне рейдов российских добровольческих формирований в Белгородскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объектив.

Глава администрации заявил, что комментировать поражения объектов на территории РФ не может, а характер и интенсивность штурмовых действий противника на Купянско-Лиманском направлении не изменились.

"На днях было фактически полное затишье, дальше они сейчас снова возобновились. Мы это связываем с тем, что там проходят ротацию и восстановление подразделения оккупантов, которые просто теряют в результате эффективной работы наших Вооруженных сил свою боеспособность", - сказал он.

В то же время Синегубов ответил, не наблюдается ли стягивание вражеских подразделений к границе РФ с Харьковской областью с севера.

"Относительно возможной концентрации войск на севере нашей территории на Белгородском направлении, то мы такую концентрацию пока не наблюдаем, даже в связи с активностью их внутренних определенных историй", - добавил начальник ОВА.

Ситуация на границе с РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Сообщалось о мероприятии добровольцев в Курской и Белгородской областях.

Позже стало известно, что добровольцы взяли под контроль село Теткино Курской области РФ. Позже информация была уточнена - бои за населенный пункт продолжаются. По данным интерактивной карты DeepStateMAP, на вечер 12 марта, добровольцы могли занять более 40 кв. км русской территории.

Поздним вечером в этот же день бойцы легиона "Свобода России" все же взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области и заявили, что эта ночь будет непростой для врага.

Уже с утра 14 марта жители Белгорода жалуются на "прилеты". Тем временем российские СМИ заявили о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области. Как пишут российские пропандисты, в районе населенных пунктов Сподарюшино и Козинки (Белгородская область РФ) идет бой, применяется бронетехника и РСЗО.

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