Революционное решение. Кулеба приветствовал обещание Франции передать ВСУ легкие танки

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в комментарии французскому каналу TF1.

"Решение президента Макрона предоставить Украине легкие танки действительно революционное. Кажется, вы во Франции любите эти слова, не правда ли? Итак, мы очень благодарны за это решение", - заявил Кулеба.

Министр иностранных дел отметил, что сегодня каждый может и должен помогать Украине в войне против России, поскольку это не только война за выживание нашей страны, а за существование всей Европы.