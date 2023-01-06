Революционное решение. Кулеба приветствовал обещание Франции передать ВСУ легкие танки
Решение президента Франции Эммануэля Макрона о передаче ВСУ танков AMX-10 RC является революционным. Украина благодарна за соответствующий шаг.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в комментарии французскому каналу TF1.
"Решение президента Макрона предоставить Украине легкие танки действительно революционное. Кажется, вы во Франции любите эти слова, не правда ли? Итак, мы очень благодарны за это решение", - заявил Кулеба.
Министр иностранных дел отметил, что сегодня каждый может и должен помогать Украине в войне против России, поскольку это не только война за выживание нашей страны, а за существование всей Европы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время телефонных переговоров Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому передать нашим героям легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы с российской агрессией.
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