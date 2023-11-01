Революція в охороні здоров'я? ЗМІ дізнались про унікальні можливості Apple Watch Series 10

Перевірка кров'яного тиску

Чутки про датчик артеріального тиску в Apple Watch ходили роками, однак, як стверджує видання, це лише одна з функцій над якими компанія працювала з самого початку створення смартчасів.

У звіті зазначається, що компанія воліє зосередитись саме на функціях профілактики, а не на "постхворобі", оскільки Тім Кук й Джефф Вільямс дуже бояться зробити щось не так й нашкодити іміджу. Відповідний крок дещо розчарував лікарів й інших медичних експертів, які були найняті Apple.

"Заплановане додавання датчика кров'яного тиску до Apple Watch наступного року є революційною технологією. Однак у своїй першій ітерації система призначена лише для того, щоб повідомити користувачеві, що його кров'яний тиск має тенденцію до підвищення, і запропонувати користувачеві щоденник, щоб він міг записувати, що відбувалося, коли у нього підвищувався тиск", - пояснює Bloomberg.

Аби уникнути помилкового діагнозу Apple Watch направлятиме власника смартчасів до лікаря, аби перевірити кров'яний тиск за допомогою традиційної манжети, яка забезпечить точні систолічні та діастолічні виміри.

Компанія працює над наступною версією, яка даватиме точніші показники й зможе все ж діагностувати захворювання. Втім, до цієї версії ще далеко.

Детектор апное уві сні

Годинник використовуватиме дані про сон й дихання користувача. Аналізуючи їх він зможе виявити можливі захворювання й надавати користувачу рекомендації та поради щодо подальших кроків, зокрема рекомендувати звернутись до лікаря.

Вимірювання глюкози в крові

Вимірювання глюкози в крові працюватиме за вищезгаданою схемою - гаджет відстежуватиме тенденції, втім не показуватиме точні показники цукру.

"Нещодавно цю роботу взяв на себе один з топ-менеджерів Apple, який займається розробкою чіпів для Mac та iPhone, але, за словами людей, обізнаних у цій справі, навряд чи ця технологія з'явиться у продукті щонайменше за кілька років", - пише Bloomberg.