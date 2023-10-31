Apple представила нові MacBook Pro та 24-дюймовий iMac: подробиці

Нові пристрої поєднує сімейство процесорів M3. Це перший у світі чіп для персональних комп'ютерів, створений за 3-нанометровою технологією. Новий графічний процесор підтримує технологію "Динамічне кешування".

Процесори підтримують до 128 Гб пам'яті, а також краще оптимізовані для роботи зі штучним інтелектом та машинним навчанням. Крім потужності і швидкості роботи, що виросла, чіпи забезпечують і більш ефективне енергоспоживання.

Нові MacBook Pro

Базовою моделлю нового сімейства ноутбуків став 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M3. У свою чергу, лінійка 14-дюймових і 16-дюймових MacBook Pro доступна з флагманським чіпом M3 Max. Всі моделі ноутбуків оснащені дисплеєм Liquid Retina XDR з яскравістю, що збільшилася на 20%, камерою FaceTime 1080p і вбудованими шістьма динаміками.

Нові чіпи дозволили на 40-60% прискорити роботу із зображеннями, відео та іншими завданнями в порівнянні з ноутбуками на M1 і M1 Pro, а продуктивність моделей на M3 Max зросла в 2,5 рази в порівнянні з колишніми пристроями на M1 Max. Заявлено, що нові процесори дозволили збільшити час автономної роботи на 11 годин без підзарядки окремі версії MacBook Pro зможуть працювати до 22 годин.

Нові MacBook Pro вийдуть на ринок у сріблястому та сірому кольорах, а для MacBook Pro з M3 Pro та M3 Max доступний новий чорний колір. Продаж ноутбуків розпочнеться 7 листопада. Вартість 14-дюймового комп'ютера починається з позначки 1,6 тисяч доларів за базову версію, а 16-дюймовий ноутбук обійдеться як мінімум 2,5 тисяч доларів.

Новий 24-дюймовий iMac

Новий iMac отримав 24-дюймовий екран Retina з роздільною здатністю 4,5K. Заявлено, що продуктивність нового комп'ютера в 4 рази вища, ніж у iMac з екраном 21,5 дюйми. Новинка отримала вбудовані камери FaceTime 1080p, а також аудіосистему із шістьма динаміками. Виробник заявив, що новинка підтримує бездротові протоколи Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Також у комп'ютері є чотири порти USB-C, включаючи два порти Thunderbolt.

Новий 24-дюймовий iMac на M3 вийде на ринок у семи кольорах: зеленому, жовтому, помаранчевому, рожевому, фіолетовому, синьому та сріблястому. Старт продажів комп'ютера також заплановано на 7 листопада, його вартість – від 1,2 тисяч доларів за базову версію.