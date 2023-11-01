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Революция в здравоохранении? СМИ узнали об уникальных возможностях Apple Watch Series 10

Фото: Революция в здравоохранении? СМИ узнали об уникальных возможностях Apple Watch Series 10 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Apple Watch Series 10 могут получить уникальные возможности, среди которых, например, датчик мониторинга артериального давления и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Проверка кровяного давления 

Слухи о датчике артериального давления в Apple Watch ходили годами, однако, как утверждает издание, это лишь одна из функций над которыми компания работала с самого начала создания смарт-часов. 

В отчете отмечается, что компания предпочитает сосредоточиться именно на функциях профилактики, а не на "пост-болезни", поскольку Тим Кук и Джефф Уильямс очень боятся сделать что-то не так и навредить имиджу. Соответствующий шаг несколько разочаровал врачей и других медицинских экспертов, которые были наняты Apple. 

"Запланированное добавление датчика кровяного давления в Apple Watch в следующем году является революционной технологией. Однако в своей первой итерации система предназначена лишь для того, чтобы сообщить пользователю, что его кровяное давление имеет тенденцию к повышению, и предложить пользователю дневник, чтобы он мог записывать, что происходило, когда у него повышалось давление", - объясняет Bloomberg. 

Чтобы избежать ошибочного диагноза Apple Watch будет направлять владельца смарт-часов к врачу, чтобы проверить кровяное давление с помощью традиционной манжеты, которая обеспечит точные систолические и диастолические измерения. 

Компания работает над следующей версией, которая будет давать более точные показатели и сможет все же диагностировать заболевания. Впрочем, до этой версии еще далеко. 

Детектор апноэ во сне 

Часы будут использовать данные о сне и дыхании пользователя. Анализируя их они смогут выявить возможные заболевания и предоставлять пользователю рекомендации и советы относительно дальнейших шагов, в частности рекомендовать обратиться к врачу. 

Измерение глюкозы в крови 

Измерение глюкозы в крови будет работать по вышеупомянутой схеме - гаджет будет отслеживать тенденции, впрочем, не будет показывать точные показатели сахара. 

"Недавно эту работу взял на себя один из топ-менеджеров Apple, который занимается разработкой чипов для Mac и iPhone, но, по словам людей, осведомленных в этом деле, вряд ли эта технология появится в продукте минимум через несколько лет", - пишет Bloomberg.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple недавно представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro, а также 24-дюймовый компьютер-моноблок iMac.

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