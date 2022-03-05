Revolut запретил денежные переводы РФ и Беларуси

Revolut больше не проводит денежные переводы из Беларуси и РФ и обратно. Остальные направления для переводов остались открытыми.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на письмо Revolut.

“Мы внимательно следим за ситуацией в Беларуси и РФ. В свете последних событий компания решила остановить переводы из РФ и Беларуси и обратно”, - сообщили в Revolut.

Компанию Revolut основали в 2015 году россиянин Николай Сторонский и украинец Влад Яценко. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.