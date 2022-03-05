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Revolut заборонив грошові перекази РФ і Білорусі

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Субота 05 березня 2022 11:25
Revolut заборонив грошові перекази РФ і Білорусі Revolut заборонив грошові перекази РФ і Білорусі (techcrunch.com)
Автор: Сергій Сурепін

Revolut більше не проводить грошові перекази з Білорусі та РФ і назад. Решта напрямків для перекладів залишилися відкритими.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на лист Revolut.

“Ми уважно стежимо за ситуацією в Білорусі і РФ. У світлі останніх подій компанія вирішила зупинити перекази з РФ і Білорусі і назад", - повідомили в Revolut.

Компанію Revolut заснували в 2015 році росіянин Микола Сторонський і українець Влад Яценко. Штаб-квартира компанії знаходиться в Лондоні.

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