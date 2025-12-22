Revolut попередив українців про закриття їхніх рахунків через 60 днів

Видання ознайомилося з повідомленнями, які банк розіслав українським користувачам.

"Згідно з місцевими нормами, ми з прикрістю повідомляємо, що більше не зможемо надавати наші послуги мешканцям України", - йдеться у них.

Протягом 60 днів українці ще зможуть користуватися рахунками, але після 22 лютого 2026 року залишок з рахунку можна буде забрати лише через зовнішній банківський переказ.

Українцям також порадили завантажити виписки зі своїх рахунків, оскільки в майбутньому вони можуть їм знадобитися.

"Хоча наразі ми не можемо надавати послуги мешканцям України, ми залишаємося відданими ідеї зробити їх доступними в майбутньому і повідомимо про зміни, якщо ситуація зміниться", - зазначає Revolut.