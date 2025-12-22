Revolut попередив українців про закриття їхніх рахунків через 60 днів

Британський необанк Revolut попередив всіх клієнтів з України, що вже за 60 днів, з 22 лютого 2026 року буде вимушений закрити їхні рахунки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".
Видання ознайомилося з повідомленнями, які банк розіслав українським користувачам.
"Згідно з місцевими нормами, ми з прикрістю повідомляємо, що більше не зможемо надавати наші послуги мешканцям України", - йдеться у них.
Протягом 60 днів українці ще зможуть користуватися рахунками, але після 22 лютого 2026 року залишок з рахунку можна буде забрати лише через зовнішній банківський переказ.
Українцям також порадили завантажити виписки зі своїх рахунків, оскільки в майбутньому вони можуть їм знадобитися.
"Хоча наразі ми не можемо надавати послуги мешканцям України, ми залишаємося відданими ідеї зробити їх доступними в майбутньому і повідомимо про зміни, якщо ситуація зміниться", - зазначає Revolut.
Revolut офіційно зайшов на український ринок 11 лютого 2025 року на основі ліцензії, виданої Європейським центральним банком Revolut Bank UAB (Литва).
Після повномасштабного вторгнення РФ, у березні 2022 року, необанк відкрив доступ до своїх послуг для українців, які вимушено виїхали за кордон.
Варто зазначити, що Revolut став першим іноземним банком, який інтегрував шеринг документів через "Дію" для ідентифікації користувачів.
У кінці лютого Нацбанк України повідомив, що Revolut не отримував від нього жодних ліцензій або дозволів, не подавав заявок і не проходив процедуру ліцензування діяльності.
НБУ наголосив, що отримання української банківської ліцензії в або утворення філії іноземного банку є єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України.
На початку серпня голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив про діалог з Revolut щодо можливості виходу банку на український ринок.
Він пояснив, що будь-які фінансові чи платіжні послуги, які надаються в межах зони відповідальності НБУ, мають пройти відповідну авторизацію і процедуру ліцензування. За словами Пишного, на той час між Нацбанком і Revolut відбувався "відповідний наглядовий діалог".
Revolut - фінансово-технологічна компанія, яка пропонує банківські послуги. Була заснована 2015 року росіянином Миколою Сторонським та українцем Владом Яценком.
У грудні 2018 року Revolut отримав ліцензію банку Challenger від Європейського центрального банку за сприяння Банку Литви, дозволивши приймати депозити та пропонувати споживчі кредити, але не надавати інвестиційні послуги. Водночас ліцензія Інституту електронних грошей також була видана Банком Литви.