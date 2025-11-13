ua en ru
Реверсна дотація та 64% ПДФО: Асоціація міст наполягає на збереженні коштів у громадах

Україна, Четвер 13 листопада 2025 09:51
Фото: Асоціація міст наполягає на збереженні коштів у громадах (facebook.com/auc.org.ua)
Автор: Юлія Бойко

Асоціація міст України (АМУ) наполягає на збереженні у місцевих бюджетах 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та коштів реверсної дотації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АМУ.

Таку позицію організація висловила у зв’язку з внесенням Кабінетом Міністрів України до другого читання проєкту Державного бюджету на 2026 рік, який, за словами представників АМУ, проігнорував доручення Верховної Ради та потреби місцевого самоврядування.

У рішенні парламенту від 22 жовтня 2025 року було чітко визначено, що 64% ПДФО повинні залишатися в бюджетах територіальних громад. Проте в оновленому варіанті держбюджету цю норму не враховано.

АМУ наголошує, що вилучення реверсної дотації негативно вплине на фінансову стабільність сільських і селищних громад. Саме тому асоціація вимагає зберегти ці кошти на місцях.

Окрему увагу організація звертає на питання освітньої субвенції. На думку представників місцевого самоврядування, усі накопичені залишки мають залишитися у громадах для покриття їхніх освітніх потреб. Водночас у проєкті держбюджету-2026 уряд не розподілив між громадами 103,2 млрд грн освітньої субвенції, вилучив 150 млн грн на програму "Нова українська школа" та збільшив фінансування програми "Підвищення престижності праці у сфері освіти" з 53,8 до 59,8 млрд грн.

Також у проєкті зберігається норма, відповідно до якої залишками коштів громад, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, розпоряджається держава. Проте АМУ наполягає, що ці кошти мають використовувати саме муніципалітети - місцеві ради чи військові адміністрації - зокрема для будівництва житла мешканцям таких громад.

До другого читання уряд передбачив 13 млрд грн додаткової дотації для 992 громад, які зазнали впливу війни, а також зберіг усі інші міжбюджетні трансферти, узгоджені з Асоціацією міст України у першому читанні.

Згідно з оновленим документом, базову дотацію у 2026 році отримають 982 громади на суму 23,3 млрд грн. Реверсну дотацію мають сплатити 203 громади, серед яких 130 - сільські та селищні, на загальну суму 15,5 млрд грн.

АМУ наголошує, що збалансоване фінансування місцевого самоврядування - ключ до розвитку громад і відновлення країни в умовах війни.

Нагадаємо, 22 жовтня 2025 року Верховна Рада України схвалила у першому читанні проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", реєстр.№14000, яким доручила Уряду України врахувати в проєкті 64% ПДФО у складі доходів місцевих бюджетів, як це пропонує Асоціація міст України.

