Главная » Бизнес » Экономика

Реверсная дотация и 64% НДФЛ: Ассоциация городов настаивает на сохранении средств в общинах

Украина, Четверг 13 ноября 2025 09:51
UA EN RU
Реверсная дотация и 64% НДФЛ: Ассоциация городов настаивает на сохранении средств в общинах
Автор: Юлия Бойко

Ассоциация городов Украины (АГУ) настаивает на сохранении в местных бюджетах 64% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и средств реверсной дотации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АГУ.

Такую позицию организация выразила в связи с внесением Кабинетом Министров Украины ко второму чтению проекта Государственного бюджета на 2026 год, который, по словам представителей АГУ, проигнорировал поручение Верховной Рады и потребности местного самоуправления.

В решении парламента от 22 октября 2025 года было четко определено, что 64% НДФЛ должны оставаться в бюджетах территориальных общин. Однако в обновленном варианте госбюджета эта норма не учтена.

АГУ подчеркивает, что изъятие реверсной дотации негативно повлияет на финансовую стабильность сельских и поселковых громад. Именно поэтому ассоциация требует сохранить эти средства на местах.

Реверсная дотация и 64% НДФЛ: Ассоциация городов настаивает на сохранении средств в общинах

Отдельное внимание организация обращает на вопрос образовательной субвенции. По мнению представителей местного самоуправления, все накопленные остатки должны остаться в громадах для покрытия их образовательных потребностей. В то же время в проекте госбюджета-2026 правительство не распределило между общинами 103,2 млрд грн образовательной субвенции, изъяло 150 млн грн на программу "Новая украинская школа" и увеличило финансирование программы "Повышение престижности труда в сфере образования" с 53,8 до 59,8 млрд грн.

Также в проекте сохраняется норма, согласно которой остатками средств общин, находящихся на временно оккупированных территориях, распоряжается государство. Однако АГУ настаивает, что эти средства должны использовать именно муниципалитеты - местные советы или военные администрации - в частности для строительства жилья жителям таких общин.

Ко второму чтению правительство предусмотрело 13 млрд грн дополнительной дотации для 992 громад, подвергшихся влиянию войны, а также сохранило все другие межбюджетные трансферты, согласованные с Ассоциацией городов Украины в первом чтении.

Согласно обновленному документу, базовую дотацию в 2026 году получат 982 общины на сумму 23,3 млрд грн. Реверсную дотацию должны уплатить 203 общины, среди которых 130 - сельские и поселковые, на общую сумму 15,5 млрд грн.

АГУ подчеркивает, что сбалансированное финансирование местного самоуправления - ключ к развитию громад и восстановлению страны в условиях войны.

Напомним, 22 октября 2025 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", реестр.№14000, которым поручила Правительству Украины учесть в проекте 64% НДФЛ в составе доходов местных бюджетов, как это предлагает Ассоциация городов Украины.

