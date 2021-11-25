Реванш с Джошуа: промоутер Усика назвал условия проведения боя в Киеве

"Усик уже входит в режим. У нас 7 месяцев с момента первого поединка для организации реванша. То есть 25 апреля дедлайн организации поединка, если стороны не согласуют какое-то смещение на пару недель. Мы с Эдди Хирном договорились в начале декабря встретиться в Европе и "набросать" дорожную карту", - отметил Красюк.

В первую очередь промоутер обязан получить наилучшие условия для обоих боксеров. В то же время каждая из сторон планирует максимизировать прибыль.

"Мы конечно рассмотрим НСК "Олимпийский" как альтернативу. Мы определим, сколько реально прибыли мы можем получить с продажи билетов, потому что в принципе остальная прибыль будет более-менее адекватной", - добавил промоутер.

Красюк отметил, что решение относительно места проведения поединка будет базироваться на коммерческой составляющей, однако выиграет ли Украина "конкуренцию цифр" - пока неизвестно.

"Только после конкретных расчетов мы сможем это выяснить", - отметил Красюк.