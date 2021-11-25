Реванш з Джошуа: промоутер Усика назвав умови проведення бою у Києві

"Усик вже входить у режим. У нас 7 місяців з моменту першого поєдинку для організації реваншу. Тобто 25 квітня дедлайн організації поєдинку, якщо сторони не погодять якесь зміщення на пару тижнів. Ми з Едді Хірном домовилися на початку грудня зустрітися у Європі та "накидати" дорожню карту", - відзначив Красюк.

В першу чергу промоутер зобов'язаний здобути найкращі умови для обох боксерів. Водночас кожна зі сторін планує максимізувати прибуток.

"Ми звичайно розглянемо НСК "Олімпійський" як альтернативу. Ми визначимо, скільки реально прибутку ми можемо отримати з продажу квитків, тому що в принципі решта прибутку буде більш-менш адекватною", - додав промоутер.

Красюк зауважив, що рішення щодо місця проведення поєдинку базуватиметься на комерційній складовій, однак чи виграє Україна "конкуренцію цифр" - поки що невідомо.

"Лишень після конкретних розрахунків ми зможемо це з'ясувати", - відзначив Красюк.