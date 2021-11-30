Ревакцинация может помочь избежать тяжелых последствий от "Омикрона", - премьер Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что повторная прививка от коронавируса сможет защитить от тяжело течения болезни, вызванной штаммом "Омикрон". Даже если вакцины, по сравнению с новым вариантом, покажут низкую эффективность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

"Я просто хочу подчеркнуть, что независимо от рисков, ответ будет везде и всегда - получить ревакцинацию, потому что мы считаем, что, скорее всего, ревакцинация поможет избежать тяжелых последствий от "Омикрона", - сказал Джонсон.

Напомним, в Великобритании из-за появления нового штамма коронавируса "Омикрон" сокращают срок ревакцинации. Вместо повторной COVID-прививки через полгода, ее будут проводить каждые три месяца.

Добавим, в минувшую субботу, 27 ноября, в Великобритании подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".