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Ревакцинація може допомогти уникнути тяжких наслідків від "Омікрону", - прем'єр Британії

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Лондон, Вівторок 30 листопада 2021 16:14
Ревакцинація може допомогти уникнути тяжких наслідків від "Омікрону", - прем'єр Британії Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон припустив, що повторне щеплення від коронавірусу зможе захистити від тяжко перебігу хвороби, спричиненої штамом "Омікрон". Навіть якщо вакцини, у порівнянні з новим варіантом, покажуть низьку ефективність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror.

"Я просто хочу наголосити, що незалежно від ризиків, відповідь буде скрізь і завжди - отримати ревакцинацію, тому що ми вважаємо, що швидше за все, ревакцинація допоможе уникнути тяжких наслідків від "Омікрону", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, у Великобританії через появу нового штаму коронавірусу "Омікрон" скорочують термін ревакцинації. Замість повторного COVID-щеплення через півроку, його проводитимуть кожні три місяці.

Додамо, у минулу суботу, 27 листопада, у Великобританії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

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