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Из-за штамма "Омикрон". Британия переходит к повторной вакцинации каждые 3 месяца

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Великобритания, Вторник 30 ноября 2021 09:08
Из-за штамма "Омикрон". Британия переходит к повторной вакцинации каждые 3 месяца Фото: Британия переходит к повторной вакцинации каждые 3 месяца (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Великобритании из-за появления нового штамма коронавируса "Омикрон" сокращают срок ревакцинации. Вместо повторной COVID-прививки через полгода, ее будут проводить каждые три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу британского Минздрава Саджида Джавида в Twitter.

Он заявил, что согласился с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JСVI) уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией.

"Я попросил JCVI срочно рассмотреть способы расширения программы вакцинации после появления нового штамма "Омикрон"... Я принял их совет наполовину уменьшить интервал для ревакцинации с шести до трех месяцев", - написал Джавид.

Напомним, в минувшую субботу, 27 ноября, в Великобритании подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Добавим, что в стране вернули масочный режим для учебных заведений. Правило распространяется на всех работников, посетителей и учащихся старше 7-го класса.

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Великобритания Вакцина от коронавируса
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