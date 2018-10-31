Рева: субсидии вдвое выгоднее, чем дотации "Нафтогаза"

Фото: Андрей Рева (kmu.gov.ua)

Рева отметил, что дотирование цены на газ снижало цену для всего населения, включая тех, кто может оплачивать самостоятельно

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что предоставление адресной государственной поддержки в виде субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг является гораздо более эффективным механизмом, чем административное регулирование цен на энергоносители и дотирование Национальной акционерной компании "Нафтогаз". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Рева пояснил, что эти средства через субсидии попадают к тем, у кого низкие доходы, а дотирование цены на газ снижало цену для всего населения, включая тех, кто имеет все возможности самостоятельно оплачивать.

"В 2014 году до расширения программы жилищных субсидий и со снижением цены ниже рыночной, госбюджет компенсировал потери "Нафтогаза" в объеме 114 миллиардов гривен в год. Все якобы получали дешевый газ, а потом все вместе платили его настоящую цену, но через бюджет. В этом году на субсидии тратится около 50 миллиардов гривен, что вдвое меньше, чем когда мы дотировали "Нафтогаз", - добавил глава министерства.

Рева также подчеркнул, что любое снижение цены ниже рыночной требует дальнейшего финансирования разницы из госбюджета, то есть, за счет налогоплательщиков.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал цены на газ на условиях ПСО. Опубликованные ценовые предложения будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно. Цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 гривен с учетом НДС.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 октября Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение о повышении цены на газ для населения. Согласно решению правительства, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%.