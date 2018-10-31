Рева: субсидії вдвічі вигідніші, ніж дотації "Нафтогазу"

Фото: Андрій Рева (kmu.gov.ua)

Рева зазначив, що дотування ціни на газ знижувало ціну для усього населення, включно з тими, хто може оплачувати самостійно

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що надання адресної державної підтримки у вигляді субсидій на оплату житлово-комунальних послуг є набагато ефективнішим механізмом, аніж адміністративне регулювання цін на енергоносії й дотування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Мінсоцполітики.

Рева пояснив, що ці кошти через субсидії потрапляють до тих, у кого низькі доходи, а дотування ціни на газ знижувало ціну для усього населення, включно з тими, хто має усі можливості самостійно сплачувати.

"У 2014 році до розширення програми житлових субсидій та зі зниженням ціни нижче ринкової, держбюджет компенсовував втрати "Нафтогазу" в обсязі 114 мільярдів гривень на рік. Усі отримували начебто дешевий газ, а потім усі разом платили його справжню ціну, але через бюджет. У цьому році на субсидії витрачається близько 50 мільярдів гривень, що вдвічі менше, ніж коли ми дотували "Нафтогаз", - додав голова міністерства.

Рева також підкреслив, що будь-яке зниження ціни нижче ринкової вимагає подальшого фінансування різниці з держбюджету, тобто, коштом платників податків.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" оприлюднив ціни на газ на умовах ПСО. Опубліковані цінові пропозиції будуть діяти з 1 листопада 2018 року по 30 квітня 2019 року включно. Ціна газу для усіх категорій споживачів на умовах ПСО становить 7 482,61 гривень з урахуванням ПДВ.

Як писало РБК-Україна раніше, 19 жовтня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні прийняв рішення про підвищення ціни на газ для населення. Згідно з рішенням уряду, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%.