ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Нафтогаз" обнародовал новые цены на газ на условиях ПСО

Новости » Энергетика    30.10.2018 - 17:52
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Опубликованные ценовые предложения будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал цены на газ на условиях ПСО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Как отмечается, опубликованные ценовые предложения будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно.

В НАК сообщили, что новая цена газа сформирована с учетом требований правительственного постановления от 19 октября, согласно которому цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Кроме того, правительственное постановление утверждает новое Положение о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

Так, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 гривен с учетом НДС.

"Указанная цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 гривен, для предприятий ТКЭ - 8 361,85 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 19 октября текущего года Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение о повышении цены на газ для населения. Согласно решению правительства, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" разослал контрагентам договоры на поставку газа на условиях ПСО.

"Нафтогаз" разослал контрагентам договоры на поставку газа на условиях ПСО Суд отменил штраф Коболеву на 1,7 тыс. гривен по делу о премиях "Нафтогаза"
Новости Украины Нафтогаз УкраиныЦена на газ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь