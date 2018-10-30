"Нафтогаз" обнародовал новые цены на газ на условиях ПСО

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Опубликованные ценовые предложения будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал цены на газ на условиях ПСО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Как отмечается, опубликованные ценовые предложения будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно.

В НАК сообщили, что новая цена газа сформирована с учетом требований правительственного постановления от 19 октября, согласно которому цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Кроме того, правительственное постановление утверждает новое Положение о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

Так, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 гривен с учетом НДС.

"Указанная цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 гривен, для предприятий ТКЭ - 8 361,85 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 19 октября текущего года Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение о повышении цены на газ для населения. Согласно решению правительства, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" разослал контрагентам договоры на поставку газа на условиях ПСО.