Reuters заявляет о проблемах с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС

Согласно контракту AstraZeneca с ЕС, компания должна была доставить во втором квартале 180 млн доз.

Но агентству стало известно, что компания поставит менее 90 миллионов доз во втором квартале.



В AstraZeneca в ответ на эту информацию заявили, что усердно работают над повышением производительности.

"Мы надеемся, что сможем приблизить наши поставки к указанным показателям в соглашениях о предварительных закупках", - сказал агентству представитель компании.