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Reuters заявляет о проблемах с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС

Автор: Даша Харченко

Фармацевтическая компания AstraZeneca планирует поставить меньше половины вакцин от коронавируса в ЕС, от того количества, которое планировалось поставить по контракту во втором квартале. Планировалось поставить 180 млн доз.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

Согласно контракту AstraZeneca с ЕС, компания должна была доставить во втором квартале 180 млн доз.

Но агентству стало известно, что компания поставит менее 90 миллионов доз во втором квартале.

В AstraZeneca в ответ на эту информацию заявили, что усердно работают над повышением производительности.

"Мы надеемся, что сможем приблизить наши поставки к указанным показателям в соглашениях о предварительных закупках", - сказал агентству представитель компании.


Напомним, в Украине зарегистрировали вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Решение Минздрав принял вчера.

Ранее сообщалось, что в Бразилии в первой половине 2021 года начнут производить вакцину против коронавируса. Страна договорилась с британской фармацевтической компанией AstraZeneca о передаче технологии.

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