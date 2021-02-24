Reuters заявляє про проблеми з поставками вакцин AstraZeneca в ЄС

Згідно з контрактом AstraZeneca з ЄС, компанія повинна була доставити у другому кварталі 180 млн доз.

Але агентству стало відомо, що компанія поставить менш як 90 мільйонів доз у другому кварталі.



У AstraZeneca у відповідь на цю інформацію заявили, що старанно працюють над підвищенням продуктивності.

"Ми сподіваємося, що зможемо наблизити наші поставки до зазначених показників у попередніх угодах про закупівлі", - сказав агентству представник компанії.