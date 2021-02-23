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Бразилия начнет выпускать вакцину AstraZeneca

Новина українською → Бразилия, Вторник 23 февраля 2021 09:51
Бразилия начнет выпускать вакцину AstraZeneca Фото: вакцина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Бразилии в первой половине 2021 года начнут производить вакцину против коронавируса. Страна договорилась с британской фармацевтической компанией AstraZeneca о передаче технологии.

Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщается, Фонд Освальдо Круза сможет начать производство вакцины в Бразилии в апреле. Вице-президент по производству и инновациям в области здравоохранения Фонда Марко Аурелио Кригер отметил важность для страны производства собственного препарата против COVID-19 для уменьшения зависимости от других производителей.

"Это всегда было нашей целью. Применяя технологию производства по максимуму, мы надеемся достичь 100 процентного национального производства в первой половине этого года. Если бы мы сегодня хотели приобрести больше вакцин, мы бы не смогли", - сказал Кригер.

По сообщению Кригера, во вторник Бразилия должна получить свыше двух млн доз вакцины AstraZeneca.

Напомним, в Украине зарегистрировали вакцину против COVID-19 AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Решение МИНЗДРАВ принял вчера.

Она прибудет сегодня утром в аэропорт "Борисполь". Это первая вакцина, которую получит Украина.

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