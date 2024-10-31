Reuters з'ясувало, чи відвідає Байден інавгурацію у разі перемоги Трампа на виборах

"Цей президент (Байден, - ред) вірить у мирну передачу влади, і це те, що ви побачите, як цей президент зробить. Справа не в ньому. Справа в американському народі. Це те, що американський народ повинен бачити незалежно від того, хто переможе", - сказала виданню речник Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона нагадала, що колишні президенти регулярно відвідують інавгурацію своїх наступників.

"Він, безумовно, візьме в цьому участь", - констатувала представниця Білого дому.

Трамп не був присутнім на інавгурації Байдена в 2021 році

Своєю чергою, Карін Жан-П’єр