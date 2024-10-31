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Reuters выяснило, посетит ли Байден инаугурацию в случае победы Трампа на выборах

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент США Джо Байден посетит инаугурацию следующего президента в январе. При этом не зависимо от того, кто победит на выборах 5 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Этот президент (Байден, - ред) верит в мирную передачу власти, и это то, что вы увидите, как этот президент сделает. Дело не в нем. Дело в американском народе. Это то, что американский народ должен видеть независимо от того, кто победит", - сказала изданию пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она напомнила, что бывшие президенты регулярно посещают инаугурацию своих преемников.

"Он, безусловно, примет участие в этом", - констатировала представительница Белого дома.

Трамп не присутствовал на инаугурации Байдена в 2021 году

В свою очередь, Карин Жан-Пьер не упомянула о решении бывшего президента-республиканца Дональда Трампа не посещать инаугурацию Байдена в январе 2021 года.

Напомним, Трамп и его супруга Мелания покинули Белый дом перед инаугурацией Байдена, пропустив традиционное поздравление преемника и саму инаугурацию.

Президентские выборы в США

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. На кресло главы США претендуют представительница демократов Камала Харрис и предствитель Республиканской партии Дональд Трамп. Предварительные результаты выборов будут известны уже 6 ноября.

По последним данным, Харрис почти потеряла преимущество над Трампом. Согласно опросу, проведенному Reuters, преимущество Камалы Харрис над Дональдом Трампом в гонке на выборах в США сократилось до 1%. Сейчас у Харрис 44% поддержки избирателей, у Трампа - 43%.

При этом, согдасно опросу The Washington Post и Schar School, в колеблющихся штатах США опасаются насилия в случае проигрыша Трампа.

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