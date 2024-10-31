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Reuters з'ясувало, чи відвідає Байден інавгурацію у разі перемоги Трампа на виборах

США, Четвер 31 жовтня 2024 09:29
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Reuters з'ясувало, чи відвідає Байден інавгурацію у разі перемоги Трампа на виборах Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент США Джо Байден відвідає інавгурацію наступного президента США в січні. При цьому не залежно від того, хто переможе на виборах 5 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Цей президент (Байден, - ред) вірить у мирну передачу влади, і це те, що ви побачите, як цей президент зробить. Справа не в ньому. Справа в американському народі. Це те, що американський народ повинен бачити незалежно від того, хто переможе", - сказала виданню речник Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона нагадала, що колишні президенти регулярно відвідують інавгурацію своїх наступників.

"Він, безумовно, візьме в цьому участь", - констатувала представниця Білого дому.

Трамп не був присутнім на інавгурації Байдена в 2021 році

Своєю чергою, Карін Жан-П’єр не згадала про рішення колишнього президента-республіканця Дональда Трампа не відвідувати інавгурацію Байдена в січні 2021 року.

Нагадаємо, Трамп і його дружина Меланія залишили Білий дім перед інавгурацією Байдена, пропустивши традиційне привітання наступника та саму інавгурацію.

Президентські вибори у США

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. На крісло глави США претендують представниця демократів Камала Харріс та представник Республіканської партії Дональд Трамп. Попередні результати виборів будуть відомі вже 6 листопада.

За останніми даними, Гарріс майже втратила перевагу над Трампом. Згідно з опитуванням, проведеним Reuters, перевага Камали Гарріс над Дональдом Трампом у гонці на виборах у США скоротилася до 1%. Зараз у Гарріс 44% підтримки виборців, у Трампа - 43%.

При цьому, згідно з опитуванням The Washington Post і Schar School, у штатах США, що вагаються, побоюються насильства у разі програшу Трампа.

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