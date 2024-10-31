Reuters выяснило, посетит ли Байден инаугурацию в случае победы Трампа на выборах

Президент США Джо Байден посетит инаугурацию следующего президента в январе. При этом не зависимо от того, кто победит на выборах 5 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Этот президент (Байден, - ред) верит в мирную передачу власти, и это то, что вы увидите, как этот президент сделает. Дело не в нем. Дело в американском народе. Это то, что американский народ должен видеть независимо от того, кто победит", - сказала изданию пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она напомнила, что бывшие президенты регулярно посещают инаугурацию своих преемников.

"Он, безусловно, примет участие в этом", - констатировала представительница Белого дома.

Трамп не присутствовал на инаугурации Байдена в 2021 году

В свою очередь, Карин Жан-Пьер не упомянула о решении бывшего президента-республиканца Дональда Трампа не посещать инаугурацию Байдена в январе 2021 года.

Напомним, Трамп и его супруга Мелания покинули Белый дом перед инаугурацией Байдена, пропустив традиционное поздравление преемника и саму инаугурацию.