Reuters: Украина может не получить Tomahawk от США

Запрос Украины на передачу крылатых ракет Tomahawk вызвал сомнения в Вашингтоне. Эти ракеты создавались для ВМС США и имеют дальность до 2500 километров, что позволило бы Киеву наносить удары по ключевым объектам на российской территории, включая Москву. Однако чиновники подчеркивают, что запасы ограничены и их использование связано с другими военными потребностями.

Возможные альтернативы

Американская сторона отмечает, что в арсенале Киева уже есть вооружение, применяемое для атак по наземным целям. В качестве альтернативы обсуждается передача других систем с меньшей дальностью, а также возможность того, что европейские союзники закупят современные ракеты и предоставят их Украине.

Изменение риторики США

В последние недели Дональд Трамп заявил, что Киев способен вернуть территории, захваченные Россией, назвав российскую армию "бумажным тигром". На этом фоне решение помочь Украине в определении целей для ударов по российской энергетической инфраструктуре стало одним из первых результатов новой позиции Вашингтона.

Реакция Москвы и данные о производстве

В Кремле заявили, что возможная передача Украине Tomahawk приведет к очередному витку эскалации между Россией и Западом. Согласно отчетам Пентагона, с середины 1980-х годов США закупили почти девять тысяч таких ракет. В последние годы производство составляло от 55 до 90 единиц в год, а в 2026 году планируется приобрести 57 ракет.