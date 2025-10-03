ua en ru
Reuters: Украина может не получить Tomahawk от США

США, Пятница 03 октября 2025 01:23
Reuters: Украина может не получить Tomahawk от США Иллюстративное фото: Tomahawk для Украины остаются под вопросом (navy mil)
Автор: Никончук Анастасия

США рассматривают возможность расширения военной поддержки Киева, однако обсуждаемые поставки дальнобойных ракет остаются под вопросом. Эксперты указывают на ограниченные запасы вооружений и риски новой эскалации конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Запрос Украины на передачу крылатых ракет Tomahawk вызвал сомнения в Вашингтоне. Эти ракеты создавались для ВМС США и имеют дальность до 2500 километров, что позволило бы Киеву наносить удары по ключевым объектам на российской территории, включая Москву. Однако чиновники подчеркивают, что запасы ограничены и их использование связано с другими военными потребностями.

Возможные альтернативы

Американская сторона отмечает, что в арсенале Киева уже есть вооружение, применяемое для атак по наземным целям. В качестве альтернативы обсуждается передача других систем с меньшей дальностью, а также возможность того, что европейские союзники закупят современные ракеты и предоставят их Украине.

Изменение риторики США

В последние недели Дональд Трамп заявил, что Киев способен вернуть территории, захваченные Россией, назвав российскую армию "бумажным тигром". На этом фоне решение помочь Украине в определении целей для ударов по российской энергетической инфраструктуре стало одним из первых результатов новой позиции Вашингтона.

Реакция Москвы и данные о производстве

В Кремле заявили, что возможная передача Украине Tomahawk приведет к очередному витку эскалации между Россией и Западом. Согласно отчетам Пентагона, с середины 1980-х годов США закупили почти девять тысяч таких ракет. В последние годы производство составляло от 55 до 90 единиц в год, а в 2026 году планируется приобрести 57 ракет.

Напоминаем, что спецпредставитель США Кит Келлог уточнил, что его недавние заявления о возможной передаче Украине ракет Tomahawk не связаны с официальными решениями в Вашингтоне. При этом он отметил, что использование такого вооружения способно значительно повлиять на развитие войны.

Отметим, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, может отменить ограничения на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, а также его администрация рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk.

