Reuters розповіло, яку військову допомогу США завтра виділять Україні

Очікується, що пакет допомоги в галузі озброєнь включатиме другу партію касетних боєприпасів для 155-міліметрової артилерії.

Видання пише, що під час зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським буде оголошено про інші нові види озброєння для України, але не про ракети ATACMS.

Що ще США передадуть Україні

Вашингтон планує відправити Україні більше систем ППО малої дальності Avenger, що використовують ракети Stinger.

До планового пакета допомоги Україні входять протитанкові озброєння TOW і AT4, ракети керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS) для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS і протитанкові ракети Javelin.

За словами американського чиновника, пакет ще перебуває на стадії доопрацювання і може змінитися. Сьогодні вже повідомлялось, що Джо Байден виступить з промовою у четвер, 21 вересня. Він має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

Візит Зеленського до США

Літак з українським президентом приземлився у Нью-Йорку ввечері 18 вересня. Згідно з планом, Зеленський запланував зустрічі з американськими політиками, бізнесменами, а також виступ на Генасамблеї ООН. Глава України планує 21 вересня провести зустріч з американським лідером Джо Байденом у Вашингтоні.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що під час зустрічі у Вашингтоні президент США Джо Байден хоче почути від Зеленського його особисту оцінку щодо розвитку подій на фронті та прогрес контрнаступу ЗСУ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна хоче, щоб президент США Джо Байден зміг почути від президента Володимира інформацію щодо актуальних потреб ЗСУ.