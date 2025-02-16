Reuters розкрив деталі запиту США щодо гарантій безпеки для України від Європи

Представник Державного департаменту США сказав, що Вашингтон дав чітко зрозуміти, що вони очікують, що європейські партнери візьмуть на себе провідну роль у створенні міцної системи безпеки, і наразі чекають їх пропозицій.

Reuters ознайомився з документом, у якому США сформулювали такі питання до європейських урядів: