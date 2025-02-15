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США звернулися до Європи щодо можливих гарантій безпеки для України, - ЗМІ

Субота 15 лютого 2025 18:48
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США звернулися до Європи щодо можливих гарантій безпеки для України, - ЗМІ Ілюстративне фото: США звернулися до Європи щодо можливих гарантій безпеки для України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати надіслали європейським країнам дипломатичний демарш із запитом про можливі гарантії безпеки для України. Документ був направлений цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Чотири європейські джерела повідомили, що демарш містить питання про потенційне розміщення військ та інші варіанти підтримки.

Два джерела підтвердили, що у документі запитується про можливі майбутні військові внески європейських країн.

Державний департамент США поки що не надав офіційного коментаря з цього приводу.

Гарантії безпеки для України

Україна розглядає членство в НАТО як ключовий механізм для запобігання можливій майбутній агресії з боку Росії. Водночас в Альянсі наразі лише підтверджують, що вступ України може відбутися в перспективі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі, якщо Україну не приймуть до НАТО, вже підготовлений альтернативний варіант. Так званий "план Б" передбачає подвоєння чисельності українських військових, а також розширення фінансової та військової підтримки з боку західних партнерів.

Раніше спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що "мирний план" представить Дональд Трамп.

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