Reuters раскрыл детали запроса США относительно гарантий безопасности для Украины от Европы

Представитель Государственного департамента США сказал, что Вашингтон дал четко понять, что они ожидают, что европейские партнеры возьмут на себя ведущую роль в создании прочной системы безопасности, и сейчас ждут их предложений.

Reuters ознакомился с документом, в котором США сформулировали следующие вопросы к европейским правительствам: