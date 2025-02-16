Reuters раскрыл детали запроса США относительно гарантий безопасности для Украины от Европы

Соединенные Штаты направили правительствам европейских стран ряд вопросов о том, что им нужно от США, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель Государственного департамента США сказал, что Вашингтон дал четко понять, что они ожидают, что европейские партнеры возьмут на себя ведущую роль в создании прочной системы безопасности, и сейчас ждут их предложений.
Reuters ознакомился с документом, в котором США сформулировали следующие вопросы к европейским правительствам:
Что, по вашему мнению, является поддерживаемой Европой гарантией безопасности или заверением, которое служило бы достаточным сдерживающим фактором для России, одновременно обеспечивая прекращение этого конфликта прочным мирным урегулированием?
Какие европейские и/или третьи страны, по вашему мнению, могли бы или принимали бы участие в такой договоренности?
Есть ли страны, которые, по вашему мнению, были бы незаменимыми?
Была бы ваша страна готова развернуть свои войска в Украине в рамках мирного урегулирования?
Если бы военные силы третьих стран были развернуты в Украине в рамках мирного соглашения, какой бы вы считали необходимым размером таких сил под руководством Европы?
Как и куда будут развернуты эти силы и как долго?
К каким действиям должны быть готовы США, союзники и партнеры, если Россия атакует эти силы?
Какую поддержку США правительство считало бы необходимой для участия в таких соглашениях безопасности?
Какие краткосрочные и долгосрочные ресурсы понадобятся от США?
Какие дополнительные возможности, оборудование и варианты технического обслуживания ваше правительство готово предоставить Украине, чтобы усилить ее переговорные позиции и давление на Россию?
Что еще готово сделать ваше правительство для усиления санкций против России, включая их более жесткое соблюдение и ограничение деятельности третьих стран, способствующих обходу санкций?
Заметим, что вчера The Guardian написал, что Соединенные Штаты направили европейским странам дипломатический демарш с запросом о возможных гарантиях безопасности для Украины.
Напомним, что Украина рассматривает членство в НАТО как ключевой механизм для предотвращения будущей агрессии со стороны России. В то же время в Альянсе пока подтверждают, что вступление Украины может произойти в перспективе.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если Украину не примут в НАТО, уже подготовлен альтернативный вариант. Так называемый "план Б" предусматривает удвоение численности украинских военных, а также расширение финансовой и военной поддержки со стороны западных партнеров.
Ранее специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что "мирный план" представит Дональд Трамп.
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