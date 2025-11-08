Reuters сообщил о плачевной ситуации в секторе Газа: антисанитария, мусор и сточные воды

После месяцев боевых действий в Газе гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. Среди руин и палаточных лагерей на улицах скапливаются тонны мусора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

По всему сектору Газа разбросаны горы отходов, покрытых мухами и пылью. После начала войны коммунальные службы прекратили работу, а их частичное восстановление не смогло изменить ситуацию. Уборка улиц невозможна из-за разрушений, вызванных израильской военной операцией.

"Я не чувствую свежего воздуха. В моём шатре стоит невыносимый запах, дети кашляют по утрам", — рассказал житель Хан-Юниса Махмуд Абу Рейда, живущий с семьёй рядом с контейнером, переполненным отходами.

Гниющее мусорное скопление, сточные воды и дым от сжигаемого пластика создают опасную для здоровья атмосферу. По словам руководителя отделения ПРООН в Газе Алессандро Мракича, проблема достигла колоссальных масштабов: "Речь идёт примерно о 2 миллионах тонн неутилизированных отходов".

Он отметил, что до начала войны свалки уже были переполнены, а три крупных полигона, расположенных вдоль границы с Израилем, теперь закрыты для палестинцев.

Болезни и нехватка медицины

Местные врачи сообщают о вспышках кишечных и кожных инфекций. В импровизированных лагерях распространяются диарея, сыпь, чесотка и вши.

Дерматолог кувейтского полевого госпиталя в Хан-Юнисе Самі Абу Таха отмечает: "Кожные заболевания резко увеличились из-за тесноты и близости свалок. Лекарств катастрофически не хватает".

Один из сыновей Абу Рейды неоднократно попадал в больницу с бактериальной инфекцией, причиной которой, как считают медики, стало загрязнение возле палатки.

Разрушенная инфраструктура и планы ООН

Бомбардировки повредили канализационные системы, из-за чего люди вынуждены пользоваться открытыми туалетами, которые затопляются дождем.

В некоторых районах сточные воды разливаются прямо между временными жилищами.

ООН готовит план по утилизации отходов, включая строительство перерабатывающих предприятий, способных производить электроэнергию из мусора. "Необходимы срочные действия и доступ к технике, чтобы начать восстановительные работы на местах", — подчеркнул Мракич.