Reuters ознайомилося з проектом підсумкової декларації саміту миру: що в ньому

Слово "війна" агентство у своїй публікації взяло у лапки, імовірно, для підкреслення того, що саме цим словом у документі названо російську повномасштабну агресію проти України, яку в РФ називають "спецоперацією".

У документі від 13 червня також міститься заклик повернути Києву контроль над Запорізькою АЕС і доступ до її морських портів.