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Reuters ознайомилося з проектом підсумкової декларації саміту миру: що в ньому

Фото: учасники саміту миру (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У проекті підсумкової декларації учасники саміту миру звинувачують війну Росії проти України у спричиненні "масштабних людських страждань і руйнувань" і закликають поважати територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Слово "війна" агентство у своїй публікації взяло у лапки, імовірно, для підкреслення того, що саме цим словом у документі названо російську повномасштабну агресію проти України, яку в РФ називають "спецоперацією".

У документі від 13 червня також міститься заклик повернути Києву контроль над Запорізькою АЕС і доступ до її морських портів.

Нагадаємо, за інформацією 20 Minuten, учасники саміту миру ще не узгодили спільну декларацію. Можливий сценарій, що документ ухвалити без згоди всіх учасників. Нібито залишається декілька суперечливих моментів. У деяких випадках були суперечки через окремі слова у декларації.

Натомість керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що стосовно спільного комюніке саміту миру у Швейцарії є чітка позиція серед учасників заходу.

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Війна в УкраїніСаміт миру