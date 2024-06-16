Reuters ознакомилось с проектом итоговой декларации саммита мира: что в нем

Напомним, по информации 20 Minuten, участники саммита мира еще не согласовали совместную декларацию. Возможен сценарий, что документ будет принят без согласия всех участников. Якобы остается несколько противоречивых моментов. В некоторых случаях были споры из-за отдельных слов в декларации.

В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в отношении совместного коммюнике саммита мира в Швейцарии есть четкая позиция среди участников мероприятия.

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