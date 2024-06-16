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Reuters ознакомилось с проектом итоговой декларации саммита мира: что в нем

Фото: участники саммита мира (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В проекте итоговой декларации участники саммита мира обвиняют войну России против Украины в "масштабных человеческих страданиях и разрушениях" и призывают уважать территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Слово "война" агентство в своей публикации взяло в кавычки, очевидно, чтобы подчеркнуть, что именно этим словом в документе названа российская полномасштабная агрессия против Украины, которую в РФ называют "спецоперацией".

В документе от 13 июня также содержится призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и доступ к ее морским портам.

Напомним, по информации 20 Minuten, участники саммита мира еще не согласовали совместную декларацию. Возможен сценарий, что документ будет принят без согласия всех участников. Якобы остается несколько противоречивых моментов. В некоторых случаях были споры из-за отдельных слов в декларации.

В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в отношении совместного коммюнике саммита мира в Швейцарии есть четкая позиция среди участников мероприятия.

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