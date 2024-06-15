Єрмак про комюніке саміту миру: є чітка позиція, до нього зможуть приєднатися всі бажаючі

Щодо спільного комюніке саміту миру у Швейцарії є чітка позиція серед учасників заходу. Підтримати комюніке зможуть всі бажаючі, включно з тими країнами, які не приїхали на саміт.

Так, керівник ОП відреагував на повідомлення швейцарських ЗМІ про те, що спільне комюніке саміту миру ще не узгоджено, і серед учасників тривають дебати щодо деяких елементів тексту.

"Чітка позиція по комюніке є, воно розповсюджене серед учасників. Ми очікуємо, що більшість країн приєднається до нього. До нього зможуть приєднатися навіть ті країни, які не приїхали на цей саміт. Ми дуже скоро побачимо перелік країн, які приєдналися до цього комюніке. Але в цих процесах до останньої хвилини йде узгодження, але глобальних питань немає, бо у нас чітка позиція", - сказав Єрмак.

Як пояснив керівник ОП, щоб приєднатися до спільного комюніке саміту миру країнам та їх лідерам буде достатньо зробити офіційну заяву про підтримку.