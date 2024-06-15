Єрмак про комюніке саміту миру: є чітка позиція, до нього зможуть приєднатися всі бажаючі
Щодо спільного комюніке саміту миру у Швейцарії є чітка позиція серед учасників заходу. Підтримати комюніке зможуть всі бажаючі, включно з тими країнами, які не приїхали на саміт.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію телемарафону.
Так, керівник ОП відреагував на повідомлення швейцарських ЗМІ про те, що спільне комюніке саміту миру ще не узгоджено, і серед учасників тривають дебати щодо деяких елементів тексту.
"Чітка позиція по комюніке є, воно розповсюджене серед учасників. Ми очікуємо, що більшість країн приєднається до нього. До нього зможуть приєднатися навіть ті країни, які не приїхали на цей саміт. Ми дуже скоро побачимо перелік країн, які приєдналися до цього комюніке. Але в цих процесах до останньої хвилини йде узгодження, але глобальних питань немає, бо у нас чітка позиція", - сказав Єрмак.
Як пояснив керівник ОП, щоб приєднатися до спільного комюніке саміту миру країнам та їх лідерам буде достатньо зробити офіційну заяву про підтримку.
Саміт миру у Швейцарії
Сьогодні, 15 червня, у Швейцарії стартує Глобальний саміт миру, який організувала Україна за підтримки швейцарської сторони. Свою участь у саміті підтвердили 101 країна та міжнародна організація.
Саміт триватиме два дні (15 та 16 червня), впродовж яких учасники обговорять три елементи української формули миру. Йдеться про питання гуманітарної, продовольчої та ядерної безпеки. Зокрема, говоритимуть про повернення полонених та українських дітей, яких викрала Росія.
Як заявив у вступній промові президент Володимир Зеленський, все, про що буде домовлено на саміті миру у Швейцарії, буде частиною миротворчого процесу.
Детальніше про український саміт миру - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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