Reuters: компанії переглядають страхування суден після виходу РФ із "зернової угоди"

"Через зрив угоди щодо Чорноморського коридору більшість судновласників тепер утримуються від заходів в українські порти", - заявив головний операційний директор данської судноплавної групи NORDEN Крістіан Вінтер Крістенсен.

Страхування було життєво важливим для забезпечення поставок через цей коридор. Зазначається, що дії Росії оцінюються з погляду того, чи може тривати страхове покриття в тій чи іншій формі тепер.

"Деякі страхувальники спробують отримати вигоду зі значного підвищення ставок. Інші перестануть пропонувати страхове покриття", - повідомило джерело в страховій галузі.

Позиція Lloyd's of London

Страховий ринок Lloyd's of London вже помістив регіон Чорного моря до свого списку високого ризику.

"Щорічне страхування залишається чинним, але рейси в перераховані райони будуть оцінюватися індивідуально в міру їхньої появи", - сказав глава відділу морського та авіаційного транспорту в Lloyd's Market Association Ніл Робертс.

Нові витрати

Додаткові внески зі страхування від військових ризиків, які стягуються при вході в акваторію Чорного моря, необхідно оновлювати кожні сім днів. Вони вже коштують тисячі доларів і, як очікується, дорожчатимуть, а судновласники можуть не захотіти дозволяти своїм суднам заходити в зону бойових дій без згоди Росії.

"Я не думаю, що наразі є багато запитів, оскільки змусити власника працювати на минулих умовах чартеру без ініціативи буде складно", - сказало інше джерело в галузі.

Reuters повідомляє, що, ймовірно, будуть потрібні орендні ставки за ризик, крім додаткових витрат на страхування.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Останніми тижнями російські чиновники погрожували, що Москва припинить свою участь у "зерновій угоді".

Сьогодні прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія вчинила "черговий акт жорстокості", призупинивши дію "зернової угоди", що дозволяють експорт українського зерна. Кремль завдав "ще одного удару по найбільш вразливих верствах населення".