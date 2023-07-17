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Reuters: компании пересматривают страхование судов после выхода РФ из "зерновой сделки"

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Страховщики рассматривают возможность замораживания покрытия для любых судов, желающих отправиться в Украину. Это произошло после выхода РФ из "зерновой сделки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Из-за срыва соглашения по Черноморскому коридору большинство судовладельцев теперь воздерживаются от заходов в украинские порты", - заявил главный операционный директор датской судоходной группы NORDEN Кристиан Винтер Кристенсен.

Страхование было жизненно важным для обеспечения поставок через этот коридор. Отмечается, что действия России оцениваются с точки зрения того, может ли продолжаться страховое покрытие в той или иной форме теперь.

"Некоторые страхователи попытаются извлечь выгоду из значительного повышения ставок. Другие перестанут предлагать страховое покрытие", - сообщил источник в страховой отрасли.

Позиция Lloyd's of London

Страховой рынок Lloyd's of London уже поместил регион Черного моря в свой список высокого риска.

"Ежегодное страхование остается в силе, но рейсы в перечисленные районы будут оцениваться индивидуально по мере их появления", - сказал глава отдела морского и авиационного транспорта в Lloyd's Market Association Нил Робертс.

Новые расходы

Дополнительные взносы по страхованию от военных рисков, которые взимаются при входе в акваторию Черного моря, необходимо обновлять каждые семь дней. Они уже стоят тысячи долларов и, как ожидается, будут дорожать, а судовладельцы могут не захотеть позволять своим судам заходить в зону боевых действий без согласия России.

"Я не думаю, что сейчас есть много запросов, поскольку заставить владельца работать на прошлых условиях чартера без инициативы будет сложно", - сказал другой источник в отрасли.

Reuters сообщает, что, вероятно, потребуются арендные ставки за риск, помимо дополнительных расходов на страхование.

Выход России из "зернового соглашения"

В последние недели российские чиновники угрожали, что Москва прекратит свое участие в "зерновом соглашении".

Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновому соглашению" фактически прекращены.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия совершила "очередной акт жестокости", приостановив действие "зернового соглашения", разрешающего экспорт украинского зерна. Кремль нанес "еще один удар по наиболее уязвимым слоям населения".

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