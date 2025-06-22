Reuters дізнався щодо позиції Ізраїлю щодо дедлайну Трампа для Ірану

Ізраїль не чекатиме двох тижнів, поки Іран досягне угоди про демонтаж ключових частин своєї ядерної програми в рамках угоди зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерела на умовах анонімності заявили, що не хочуть чекати два тижні, які президент США Дональд Трамп представив у четвер в якості крайнього терміну для ухвалення рішення про те, чи будуть США брати участь у протистоянні Ізраїлю та Ірану.

За даними видання, в Єрусалимі вважають, що в них є обмежене вікно можливостей для дій проти об'єкта у Фордо, який вважається "перлиною іранської ядерної програми".

США здатні своєю зброєю знищити бункери, що знаходяться на такій глибині, оскільки володіють відповідною зброєю. За даними видання, США перекидають бомбардувальники B2 на тихоокеанський острів Гуам, що посилює ймовірність того, що США можуть взяти безпосередню участь в ізраїльській операції проти Ірану.

Цей літак може бути оснащений для перевезення 30 000-фунтового GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, призначеного для знищення цілей глибоко під землею.