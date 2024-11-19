Reuters дізналося, скільки ракет ATACMS Україна використала для першого удару по РФ

Українські воїни сьогодні, 19 листопада, вперше використали для удару по Росії ракети ATACMS. Усього було запущено вісім одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, Росії вдалося перехопити лише дві з восьми ракет. Ціллю атаки українських захисників став арсенал у Брянській області.

Видання стверджує, що інформацію про використання Україною восьми ракет ATACMS для першого удару по російській території розкрив неназваний американський чиновник.

Дозвіл на удари по Росії

Нагадаємо, лише кілька днів тому західні ЗМІ написали про те, що адміністрація Байдена дозволила Україні використати далекобійні ракети ATACMS для ударів по російській території.

Пізніше Axios написало, що зона застосування ATACMS, згідно з рішенням Вашингтона, нібито обмежується лише Курською областю.

Лише сьогодні, 19 листопада, заступник держсекретаря США у країнах Західної півкулі Браян А. Ніколс підтвердив зняття обмежень для України.

При цьому джерело РБК-Україна в Силах оборони сьогодні повідомило про перший український удар ракетами ATACMS. ЗСУ атакували об'єкт у Брянській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.