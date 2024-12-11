Reuters дізналось нові деталі зустрічі Зеленського й Трампа у Парижі

Як пише Reuters, розмова між Зеленським, Трампом та лідером Франції Еммануелем Макроном тривала протягом 35 хвилин й не включала конкретних деталей щодо будь-якого бачення миру. Водночас 47-й президент Сполучених Штатів Америки (США) повторив слова про те, що бажає негайного припинення вогню, а також діалогу щодо завершення війни.

Ще одне джерело видання розповіло, що Трамп поводився "доброзичливо, шанобливо і відкрито і, схоже, був налаштований слухати".

"Деякі ключові моменти були згадані під час зустрічі - наприклад, було сказано, що мир потребує гарантій, тому що одного лише припинення вогню недостатньо, Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) може порушити його знову, як він це робив раніше, без належних гарантій", - повідомило джерело в Офісі президента України.

Інші ж неназвані чиновники, які є наближеними до Трампа, пояснили, що республіканець наразі спрямовує зустрічі на побудову особистих стосунків.

Загалом Зеленський та Макрон були "на одній хвилі" під час зустрічі й не намагались загнати Трампа в глухий кут.

Ще один чиновник розповів, що президент України та Франції пояснили республіканцю й те, що диктатор Путін у 2024 році вже не той, що був у 2017-му, під час попереднього президентства Трампа.

"Той же чиновник додав, що стрімке падіння президента Сирії Башара Асада і невдача, яка спіткала його близького союзника Росію, також були використані як аргумент для більш жорсткої позиції щодо Москви в майбутніх мирних зусиллях", - пише Reuters.

Зустріч Трампа та Зеленського у Парижі

7 грудня у Парижі відбулось урочисте відкриття Собору Паризької Богоматері після пожежі у 2019 році. До події були запрошені Зеленський та Трамп. Пізніше в Єлисейському палаці відбулася тристороння зустріч лідерів України, Франції та США.

Як розповів президент України, зустріч була "хорошою та продуктивною", а мир через силу можливий.