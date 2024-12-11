Reuters узнало новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже

Как пишет Reuters, разговор между Зеленским, Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном продолжался в течение 35 минут и не включал конкретных деталей относительно какого-либо видения мира. В то же время 47-й президент Соединенных Штатов Америки (США) повторил слова о том, что желает немедленного прекращения огня, а также диалога по завершению войны.

Еще один источник издания рассказал, что Трамп вел себя "доброжелательно, уважительно и открыто и, похоже, был настроен слушать".

"Некоторые ключевые моменты были упомянуты во время встречи - например, было сказано, что мир нуждается в гарантиях, потому что одного лишь прекращения огня недостаточно, Путин (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) может нарушить его снова, как он это делал раньше, без надлежащих гарантий", - сообщил источник в Офисе президента Украины.

Другие же неназванные чиновники, которые являются приближенными к Трампу, объяснили, что республиканец пока направляет встречи на построение личных отношений.

В целом Зеленский и Макрон были «на одной волне» во время встречи и не пытались загнать Трампа в тупик.

Еще один чиновник рассказал, что президент Украины и Франции объяснили республиканцу и то, что диктатор Путин в 2024 году уже не тот, что был в 2017-м, во время предыдущего президентства Трампа.

"Тот же чиновник добавил, что стремительное падение президента Сирии Башара Асада и неудача, которая постигла его близкого союзника Россию, также были использованы как аргумент для более жесткой позиции в отношении Москвы в будущих мирных усилиях", - пишет Reuters.

Встреча Трампа и Зеленского в Париже

7 декабря в Париже состоялось торжественное открытие Собора Парижской Богоматери после пожара в 2019 году. К этому событию были приглашены Зеленский и Трамп. Позже в Елисейском дворце прошла трехсторонняя встреча лидеров Украины, Франции и США.

Как рассказал президент Украины, встреча была "хорошей и продуктивной", а мир через силу возможен.