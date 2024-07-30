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Reuters дізналось, коли Гарріс оголосить свого кандидата в віцепрезиденти

Фото: віцепрезидент США Камала Харріс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вже наступного тижня віцепрезидент США Камала Харріс планує почати передвиборчі заходи. Це станеться відразу після оголошення нею кандидата у віцепрезиденти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами одного з анонімних джерел видання, Гарріс оголосить свого кандидата на посаду віцепрезидента США перед поїздкою наступного тижня до штатів, голоси яких можуть вирішити долю президентських виборів.

В останні роки до таких штатів зараховують, серед іншого, Мічиган, Пенсильванію та Вісконсін.

Запланована поїздка може свідчити про те, що Гарріс наближається до ухвалення рішення про те, хто стане її партнером у передвиборчій кампанії.

До короткого списку кандидатів, які розглядаються, ЗМІ віднесли зокрема:

  • губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро,
  • сенатора США Марка Келлі з Аризони,
  • губернатор Міннесоти Тіма Волца,
  • міністра транспорту Піта Бутіджеджа.

 

Нагадаємо, ми повідомляли, що Камала Гарріс має обрати собі кандидата у віцепрезиденти.

РБК-Україна повідомляло, про те, хто може стати віцепрезидентом США від демократів.

Ми також писали, що за перший тиждень своєї передвиборчої кампанії Гарріс зібрала 200 млн доларів.

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Сполучені Штати АмерикиКамала Гарріс