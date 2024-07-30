RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Reuters узнало, когда Харрис объявит своего кандидата в вице-президенты

Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Уже на следующей неделе вице-президент США Камала Харрис планирует начать предвыборные мероприятия. Это произойдет сразу после объявления ею кандидата в вице-президенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам одного из анонимных источников издания, Харрис объявит своего кандидата на должность вице-президента США перед поездкой на следующей неделе в штаты, голоса которых могут решить судьбу президентских выборов.

В последние годы в такие штаты причисляют, среди прочего, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин.

Планируемая поездка может свидетельствовать о том, что Харрис близится к принятию решения о том, кто станет ее партнером в предвыборной кампании.

В краткий список рассматриваемых кандидатов СМИ отнесли в частности:

  • губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро,
  • сенатора США Марка Келли из Аризоны,
  • губернатор Миннесоты Тима Волца,
  • министра транспорта Пита Бутиджеджа.

 

Напомним, мы сообщали, что Камала Харрис должна выбрать себе кандидата в вице-президенты.

РБК-Украина сообщало, о том, кто может стать вице-президентом США от демократов.

Мы также писали, что за первую неделю своей предвыборной кампании Харрис собрала 200 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКамала Харрис