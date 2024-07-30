Reuters узнало, когда Харрис объявит своего кандидата в вице-президенты

Уже на следующей неделе вице-президент США Камала Харрис планирует начать предвыборные мероприятия. Это произойдет сразу после объявления ею кандидата в вице-президенты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам одного из анонимных источников издания, Харрис объявит своего кандидата на должность вице-президента США перед поездкой на следующей неделе в штаты, голоса которых могут решить судьбу президентских выборов.
В последние годы в такие штаты причисляют, среди прочего, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин.
Планируемая поездка может свидетельствовать о том, что Харрис близится к принятию решения о том, кто станет ее партнером в предвыборной кампании.
В краткий список рассматриваемых кандидатов СМИ отнесли в частности:
Напомним, мы сообщали, что Камала Харрис должна выбрать себе кандидата в вице-президенты.
РБК-Украина сообщало, о том, кто может стать вице-президентом США от демократов.
Мы также писали, что за первую неделю своей предвыборной кампании Харрис собрала 200 млн долларов.
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