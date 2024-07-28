Гарріс зібрала 200 млн доларів за перший тиждень своєї передвиборчої кампанії, - Politico

Віце-президент США та ймовірний кандидат у президенти від демократів, Камала Гарріс, зібрала рекордні 200 млн доларів за перший тиждень своєї передвиборчої кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що з появою Харріс Демократична партія почала збирати величезні суми на виборчу кампанію. Так, за сім днів дві третини пожертв надійшло від донорів, які робили пожертвування вперше. У штабі Харріс заявили, що це свідчить про переважну підтримку заявки кандидата на посаду президента у Білому домі. Про підтримку Камали Харріс також свідчать і опитування. Вона скоротила дефіцит, який збільшився останніми тижнями, коли чинний президент США Джо Байден був передбачуваним кандидатом на пост глави держави.