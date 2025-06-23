Рецепт смачного салату з куркою та манго: він стане вашим фаворитом на літо (фото)

Соковитий і яскравий салат з куркою, авокадо та манго стане ідеальним вибором для літнього обіду або легкої вечері. Поєднання ніжного м’яса, кремового авокадо й солодкого манго - це не лише смачно, а й дуже корисно для травлення та імунітету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал дієтолога Тетяни Лакусти.
Для приготування салату знадобляться такі продукти:
Для заправки:
Готується цей салат дуже легко. Спочатку потрібно нарізати курку та помідори будь-якими шматочками.
Після цього подрібніть манго та авокадо. Покладіть всі інгредієнти тарілку та приправте спеціям. З'єднайте всі інгредієнти для заправки разом і все ретельно перемішайте.
Салат виходить неймовірно соковитим і цього смак не зрівняється ні з чим.
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