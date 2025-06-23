Рецепт вкусного салата с курицей и манго: он станет вашим фаворитом на лето (фото)

Рецепт салата из курицы и авокадо: простой рецепт

Для приготовления салата понадобятся такие продукты:

куриная грудка - 1 шт. (вареная)

авокадо - 2 шт.

манго - 2 шт.

помидоры черри - 150 г

кунжут и тыквенные семечки

Для заправки:

сок одного апельсина

оливковое масло

измельченные хлопья перца чили

Готовится этот салат очень легко. Сначала нужно нарезать курицу и помидоры любыми кусочками.

После этого измельчите манго и авокадо. Положите все ингредиенты в тарелку и приправьте специями. Соедините все ингредиенты для заправки вместе и все тщательно перемешайте.

Салат получается невероятно сочным и этого вкус не сравнится ни с чем.

Рецепт салата с курицей, авокадо и манго (фото: кадр из видео)