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Рецепт вкусного салата с курицей и манго: он станет вашим фаворитом на лето (фото)

Рецепт вкусного салата из курицы, авокадо и манго (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Сочный и яркий салат с курицей, авокадо и манго станет идеальным выбором для летнего обеда или легкого ужина. Сочетание нежного мяса, кремового авокадо и сладкого манго - это не только вкусно, но и очень полезно для пищеварения и иммунитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал диетолога Татьяны Лакусты.

Рецепт салата из курицы и авокадо: простой рецепт

Для приготовления салата понадобятся такие продукты:

  • куриная грудка - 1 шт. (вареная)
  • авокадо - 2 шт.
  • манго - 2 шт.
  • помидоры черри - 150 г
  • кунжут и тыквенные семечки

Для заправки:

  • сок одного апельсина
  • оливковое масло
  • измельченные хлопья перца чили

Готовится этот салат очень легко. Сначала нужно нарезать курицу и помидоры любыми кусочками.

После этого измельчите манго и авокадо. Положите все ингредиенты в тарелку и приправьте специями. Соедините все ингредиенты для заправки вместе и все тщательно перемешайте.

Салат получается невероятно сочным и этого вкус не сравнится ни с чем.

Рецепт салата с курицей, авокадо и манго (фото: кадр из видео)

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