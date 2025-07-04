Рецепт творожной фруктовой пиццы: невероятный вкус в каждом кусочке

Творожная фруктовая пицца - это легкий и полезный десерт, сочетающий нежную сырную основу, свежие фрукты и ароматное тесто. Такое блюдо быстро готовится и прекрасно подходит как для летних пикников, так и для праздничного стола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Марии Брылковской.