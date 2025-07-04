Рецепт творожной фруктовой пиццы: невероятный вкус в каждом кусочке
Творожная фруктовая пицца - это легкий и полезный десерт, сочетающий нежную сырную основу, свежие фрукты и ароматное тесто. Такое блюдо быстро готовится и прекрасно подходит как для летних пикников, так и для праздничного стола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Марии Брылковской.
Сырная фруктовая пицца
Для основы понадобятся такие ингредиенты:
- творог - 200 г
- яйцо 1 шт.
- мука цельнозерновая - 60 г
- ореховая паста или арахисовая 1 ст.л
Для начинки:
- твердый сыр (лучше всего моцарелла) - 50 г
- нектарин 1 шт.
- голубика, малина или любые другие фрукты
Легкий способ приготовления
Творог смешать с яйцом, мукой, арахисовой пастой и все тщательно перемешать. Пергаментную бумагу смажьте маслом или маслом ГХИ и выложите творожное тесто формируя бортики.
Далее поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 мин, после этого выложите сверху тертый сыр и фрукты. Поставьте в духовку еще на 15 мин.
Рецепт творожной пиццы с фруктами (фото: кадр из видео)
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