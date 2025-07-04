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Рецепт творожной фруктовой пиццы: невероятный вкус в каждом кусочке

Пятница 04 июля 2025 07:45
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Рецепт творожной фруктовой пиццы: невероятный вкус в каждом кусочке Рецепт вкусной творожной пиццы с фруктами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Творожная фруктовая пицца - это легкий и полезный десерт, сочетающий нежную сырную основу, свежие фрукты и ароматное тесто. Такое блюдо быстро готовится и прекрасно подходит как для летних пикников, так и для праздничного стола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Марии Брылковской.

Сырная фруктовая пицца

Для основы понадобятся такие ингредиенты:

  • творог - 200 г
  • яйцо 1 шт.
  • мука цельнозерновая - 60 г
  • ореховая паста или арахисовая 1 ст.л

Для начинки:

  • твердый сыр (лучше всего моцарелла) - 50 г
  • нектарин 1 шт.
  • голубика, малина или любые другие фрукты

Легкий способ приготовления

Творог смешать с яйцом, мукой, арахисовой пастой и все тщательно перемешать. Пергаментную бумагу смажьте маслом или маслом ГХИ и выложите творожное тесто формируя бортики.

Далее поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 мин, после этого выложите сверху тертый сыр и фрукты. Поставьте в духовку еще на 15 мин.

Рецепт творожной фруктовой пиццы: невероятный вкус в каждом кусочкеРецепт творожной пиццы с фруктами (фото: кадр из видео)

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