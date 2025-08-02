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Рецепт лінивої лазаньї без духовки: швидко, просто і дуже смачно

Рецепт лазаньї на сковороді, яка швидко готується (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Лазанью можна приготувати без духовки та зайвого клопоту. Спробуйте лінивий варіант - усе готується на одній сковороді, без духовки та зайвого клопоту. Ідеально для буденного обіду чи вечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ірини Дімітрової.

Лазанья на сковорідці

Список інгредієнтів:

  • фарш - 500 г  
  • цибуля - 1 шт.
  • морква - 1 шт.
  • олія - 2-3 ст. л 
  • очищені нарізані томати у власному сокові - 400 г  
  • сіль, чорний перець та сушений базилік
  • вода - 1 склянка
  • листя лазаньї - 150-200 г  
  • моцарела - 150 г 

Легкий спосіб приготування

На невеликій кількості олії обсмажуємо цибулю і моркву декілька хвилин. Далі додаємо фарш і обсмажуємо все разом, розбиваючи фарш на дрібні грудочки.

Рецепт лінивої лазаньї (фото: кадр з відео)

Додаємо в сковорідку томати у власному сокові, сіль, чорний перець і сушений базилік. Перемішуємо і тушкуємо ще декілька хвилин.

Вливаємо воду і щільно викладаємо в сковорідку листи лазаньї, розламані вздовж.

Рецепт лінивої лазаньї (фото: кадр з відео)

Накриваємо кришкою і тушкуємо до готовності листів лазаньї, час приготування залежить від листів. За необхідності в процесі приготування можна доливати водичку.

В кінці посипаємо натертою моцарелою і готуємо під кришкою на повільному вогні ще приблизно 5 хвилин.

Рецепт лінивої лазаньї (фото: кадр з відео)

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Рецепти