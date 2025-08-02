Рецепт лінивої лазаньї без духовки: швидко, просто і дуже смачно

Лазанья на сковорідці

Список інгредієнтів:

фарш - 500 г

цибуля - 1 шт.

морква - 1 шт.

олія - 2-3 ст. л

очищені нарізані томати у власному сокові - 400 г

сіль, чорний перець та сушений базилік

вода - 1 склянка

листя лазаньї - 150-200 г

моцарела - 150 г

Легкий спосіб приготування

На невеликій кількості олії обсмажуємо цибулю і моркву декілька хвилин. Далі додаємо фарш і обсмажуємо все разом, розбиваючи фарш на дрібні грудочки.

Рецепт лінивої лазаньї (фото: кадр з відео)

Додаємо в сковорідку томати у власному сокові, сіль, чорний перець і сушений базилік. Перемішуємо і тушкуємо ще декілька хвилин.

Вливаємо воду і щільно викладаємо в сковорідку листи лазаньї, розламані вздовж.

Рецепт лінивої лазаньї (фото: кадр з відео)

Накриваємо кришкою і тушкуємо до готовності листів лазаньї, час приготування залежить від листів. За необхідності в процесі приготування можна доливати водичку.

В кінці посипаємо натертою моцарелою і готуємо під кришкою на повільному вогні ще приблизно 5 хвилин.

Рецепт лінивої лазаньї (фото: кадр з відео)