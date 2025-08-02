Рецепт лінивої лазаньї без духовки: швидко, просто і дуже смачно

Лазанью можна приготувати без духовки та зайвого клопоту. Спробуйте лінивий варіант - усе готується на одній сковороді, без духовки та зайвого клопоту. Ідеально для буденного обіду чи вечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ірини Дімітрової.
Список інгредієнтів:
Легкий спосіб приготування
На невеликій кількості олії обсмажуємо цибулю і моркву декілька хвилин. Далі додаємо фарш і обсмажуємо все разом, розбиваючи фарш на дрібні грудочки.
Додаємо в сковорідку томати у власному сокові, сіль, чорний перець і сушений базилік. Перемішуємо і тушкуємо ще декілька хвилин.
Вливаємо воду і щільно викладаємо в сковорідку листи лазаньї, розламані вздовж.
Накриваємо кришкою і тушкуємо до готовності листів лазаньї, час приготування залежить від листів. За необхідності в процесі приготування можна доливати водичку.
В кінці посипаємо натертою моцарелою і готуємо під кришкою на повільному вогні ще приблизно 5 хвилин.
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